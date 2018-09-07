Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ekrem’in, Yağmur’u rehin aldığı tanıtımda ormanda kaybolan Çekilmezler çıkış yolu arıyor. Rukiye ve Yağmur’un işbirliği yaptığını öğrenen Melek yaşadığı hayal kırıklığıyla evi terk ediyor. Melek’in peşinden giden Yağmur’un “Sana deliler gibi aşığım!” sözleriyle aşkını itiraf ettiği anlar heyecanı yükseltiyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 9. Bölümünde Melek ve Yağmur’un arasında hiçbir engel kalmadı ancak inatlarından dolayı bir türlü yakınlaşmayı başaramadılar. Melek, Yağmur’un kendisinden uzaklaştığını; Yağmur’sa Melek’in kendisini istemediğini düşündü. Rukiye duruma el atarak iki aşığı bir araya getirdi. Melek, Yağmur’un aşkına ikna olmaya ve onunla bir ilişki kurmaya ilk defa bu kadar yakınlaştı. Yağmur, kapıdan girecek ve Melek’in elinden tutacaktı. Ama Yağmur ne o kapıdan girdi, ne de Melek’in elinden tuttu.

MELEKLERİN AŞKI 9. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 13 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

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