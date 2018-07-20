Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Çocuklar evde parti verirken, Çekilmez ailesi Alaçatı’da eğlenceli vakit geçiriyor. Yağmur ve Melek’i yakınlaştırmak için Rukiye’nin yardım istediği Nuri Alço işleri karıştırıyor. Necmettin’in ikiliyi bastığı eğlenceli tanıtımda Yağmur’un başı yine belaya giriyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Melek ile Yağmur’u bir araya getirmek isteyen Rukiye, onları Alaçatı’ya götürmeye karar verdi. Melek’le Yağmur’un baş başa kalması için konunun uzmanı Nuri’den yardım istedi. Alaçatı’da romantik anlar yaşayan ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Rukiye planlarını yaparken boş durmayan Necmettin, Melek için en uygun kısmeti alıp Alaçatı'ya geldi. Necmettin’in bu hamlesine karşılık Yağmur, rakibi Toygan’ı ekarte etmeye çalıştı. Melek’le birlikte dışarı çıkan Yağmur, ona aşkını itiraf edecekken Yonca’dan gelen telefonla sarsıldı. Annesinin bulunduğunu öğrenen Yağmur’un gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi izleyenleri de duygulandırdı.

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 26 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ