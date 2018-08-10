Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı yazın en çok izlenen dizileri arasında bulunarak zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Melekklerin Aşkı'nın yayınlanan son bölümünde Yağmur’un uçurumun kenarındaki Melek’i kurtarmaya çalıştığı final sahnesi ise heyecanı yükseltti. İşte Meleklerin Aşkı'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı...

İŞTE MELEKLERİN AŞKI 7. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek’i uçurumun kenarından alan Yağmur, aşkını itiraf edecekken Melek onu susturuyor. Taş düşüren Necmettin’in kurtulmak için çareler aradığı görüntüler eğlenceli anlara sahne olurken, Melek’le tartışan Yağmur huzurevine geri dönüyor. Yağmur ve Melek arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda, Melek’le dertleşen Mehtap’ın “İster Everest’in en tepesine çık, ister Dünya’nın çekirdeğine in ama aşktan kaçarak kurtulamazsın!” sözleri dikkat çekiyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 16 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı’nın dün ekrana gelen 6. bölümünde başına darbe alan Necmettin travmadan dolayı Rusça konuşmaya başladı. Aile bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaya devam etti. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet etti. Sercan, Mehtap’ın erkek arkadaşı Bezirgan’ı alt etmeye çalışırken, Deniz’in varlığı Yağmur’la Melek yakınlaşmasına engel oldu. Melek ve Yağmur’la kamp tatiline çıkan Rukiye’yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Karşısında Ekrem’i gören Rukiye çileden çıktı ve her fırsatta Ekrem’den intikam almaya çalıştı. Hasta olan Ekrem’e yardım etmek için yola çıkan Melek ölümle burun buruna geldi. Yağmur’un uçurumun kenarındaki Melek’i kurtarmaya çalıştığı final sahnesi ise heyecanı yükseltti.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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