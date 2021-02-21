ŞANSI BALIKÇIDA DÖNDÜ

Melike İpek Yalova, oyunculuk serüveni hakkında şöyle konuşmuştu:

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi ‘Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?’ dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."