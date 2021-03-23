Melike İpek Yalova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Türkan Şoray'a benzerliğiyle üne kavuşan Melike İpek Yalova 2019 yılında Altuğ Gültan ile dünya evine girmişti. Çift geçtiğimiz gün yollarını ayırdı.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova (d. 29 Nisan 1984, İstanbul) Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.