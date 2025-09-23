Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Melikgazi Belediyesi'nden "Akıl Küpü Kütüphanesi" | Son dakika haberleri

        Melikgazi Belediyesi Gesi'de "Akıl Küpü Kütüphanesi" açtı

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi'nin projesi "Akıl Küpü Kütüphanesi" Gesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:18 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi'nden "Akıl Küpü Kütüphanesi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Melikgazi Belediyesi'nin "Akıl Küpü Kütüphanesi", Gesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. 700 metrekare alana inşa edilen kütüphanede çalışma odaları, kafeterya ve okuma salonları bulunuyor.

        Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Akıl Küpü Kütüphanesi'nin örnek bir proje olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da kütüphane sayılarının her geçen gün arttığını aktardı.

        Şu anda 66 bin üye sayısını aştıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti: "Artık kütüphaneler mahallelerin içerisinde oluyor. Mahalle içerisinde çocuklarımız kendi ailelerinin yanı başında, şehir merkezine otobüse binip gitmeye, zaman harcamaya gerek kalmadan kendi mahalleleri içerisinde ders çalışıyorlar ve eğitim alıyorlar. Geçtiğimiz senelerde kütüphanemizde ders çalışarak üniversiteleri tercih eden çok sayıda çocuğumuz var. Gençler bizim geleceğimiz, biz de onlara en güzeli ortamları sunmaya çalışıyoruz."

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımıyla kesildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #melikgazi belediyesi akıl küpü kütüphanesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor