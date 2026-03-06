Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdi
Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdiğini duyurdu. Oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Giriş: 06.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözünden ameliyat olduğunu duyurdu. İşiten, operasyonun ardından hastane odasından yayımladığı fotoğrafla sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, "İyiyim şükür. Teşekkür ederim, var olun. Birkaç güne bir şeyciğim kalmayacak. Öyle iyileşirim ben" ifadelerini kullandı.
Öte yandan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, 2016'da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Çift, 2019'da beş yıllık evliliklerini sonlandırsa da boşanmanın ardından arkadaşça ilişkilerini sürdürdü. İşiten, daha önce yaptığı bir açıklamada boşanma kararına ilişkin, "Hayatta aldığım en doğru karar" demişti.
