Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdi

'Eşime neden baktın' diyen kişiyi öldüren sanığa müebbet

Zongukldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ceza... Daha Fazla Göster Zongukldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı. (DHA) Daha Az Göster