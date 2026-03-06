Canlı
        Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdi - Magazin haberleri

        Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdi

        Melis İşiten, gözünden operasyon geçirdiğini duyurdu. Oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 18:30
        Gözünden operasyon geçirdi

        Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözünden ameliyat olduğunu duyurdu. İşiten, operasyonun ardından hastane odasından yayımladığı fotoğrafla sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu, "İyiyim şükür. Teşekkür ederim, var olun. Birkaç güne bir şeyciğim kalmayacak. Öyle iyileşirim ben" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, 2016'da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Çift, 2019'da beş yıllık evliliklerini sonlandırsa da boşanmanın ardından arkadaşça ilişkilerini sürdürdü. İşiten, daha önce yaptığı bir açıklamada boşanma kararına ilişkin, "Hayatta aldığım en doğru karar" demişti.

