Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle oyunculuğa başlayan Melis Sezen, son olarak Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile birlikte başrolü paylaştı. Canlandırdığı Derin karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu, bordo saten elbiseli pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte, Melis Sezen'in beğeni toplayan Instagram paylaşımları...

ABONE OL
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Melis Sezen, ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ekranlarda yer almaya başladı.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Sezen'in yıldızı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile parladı.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolü paylaşan genç yıldız canlandırdığı Derin karakteri ile hafızalara kazındı.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Şimdilerde bir ayakkabı markasının ekran yüzü olan Melis Sezen, objektif karşısına geçti.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Sosya medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sezen, iddialı pozlarını 1.6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıyor.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Son olarak bordo saten elbiseli pozunu paylaşan Sezen'e beeğni ve yorum yağdı.
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte, Melis Sezen'in iddialı sosyal medya paylaşımları...
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Melis Sezen bordo saten elbisesiyle adından söz ettirdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.