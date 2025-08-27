Melisa Döngel'in aşk itirafı: Tatilde bitti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel; "Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil olarak geçti. Şimdi eylül ayına kadar boşum zaten eylüle de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Yurt dışına gideceğim. Türkiye'yi temsil etmek adına okuduğum projeler var. Bunları yapıyorum, inşallah iyi bir sezon olacak" dedi.

Melisa Döngel, ayrıca gazetecilerin, "Tatilde yalnız mıydınız?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, yalnız değildim. O orada kaldı, ayrıldım. Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım" yanıtını verdi.