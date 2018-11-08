2 kişi gözaltına alındı

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Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in uyurken yaşamını yitirdiği kreşin, 2 yılı aşkın süredir izinsiz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dernek başkanı S.A. ve bakım hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

08.11.2018 - 13:43 | Güncelleme: DHA

 

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çiftinin 3'üncü çocukları Melisa Tuana, kreşte yemek yedirilikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden Melisa Tuana bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı.

CENAZESİNİ, AMCASI KOLLARINDA TAŞIDI

 

DHA'nın haberine göre, öğretmen, Melisa Tuana'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı. Bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Melisa Tuana Memiş'in cenazesi, burada yapılan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Melisa Tuana'nın battaniyeye sarılı cansız bedenini, cenaze aracına amcası Şener Memiş taşıdı. Baba İbrahim Memiş ise arkadan yürüdü.

KREŞ İZİNSİZ ÇIKTI

Melisa Tuana'nın yaşamını yitirdiği kreşin, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında 2 yılı aşkın süredir hizmet verdiği belirtildi. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1- 6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu bildirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak dernek başkanı S.A. ile dernek üyesi ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURLA SÜRÜYOR

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07.11.2018 tarihinde İnegöl ilçesinde Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında faaliyet gösteren yerde, 2017 doğumlu T.M.M.'in vefatı üzerine olay Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmiş, dosya üzerinden gerekli işlemlere başlanmıştır. Bu kapsamda bahsi geçen dernekte Cumhuriyet savcısı nezaretinde olay yeri inceleme ve keşif işlemi gerçekleştirilmiş, dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konulmuştur. Ölen şahsın, yine aynı tarihte İnegöl Devlet Hastanesi'nde ölü muayene işlemi gerçekleştirilmiş olup kesin ölüm sebebi tespit edilemediği için, ölen şahıs Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemi ardından belirlenecektir. Yapılan araştırma ve incelenen belgelere göre derneğin 2 yılı aşkın bir süredir ilçede faaliyet gösterdiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ettiği, derneğe eğitim izni verilmediği halde dernekte eğitim ortamı oluşturularak 1- 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verildiği, olay tarihinde 16 çocuğun bu şekilde derneğe teslim edildiği Başsavcılığımızca tespit edilmiştir. Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı şüpheli S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren şüpheli F.B. taksirle öldürme suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir."

 


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