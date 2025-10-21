Habertürk
        Meme kanseri riskini azaltmak için düzenli egzersiz şart

        Meme kanseri riskini azaltmak için düzenli egzersiz şart

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal, meme kanserinde erken tanının yaşam kurtardığını belirterek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin hastalık riskini azaltmada önemli rol oynadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:55
        
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, meme kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi başarısı yüksek bir hastalık olduğunu belirtti.

        Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ifade eden Gürdal, "Dünyada en sık görülen kanser türü meme kanseri. Son 20 yılda görülme oranı artış gösteriyor. Bazı Avrupa ülkelerinde bu oran yılda yüzde 1 ila 5 arasında yükseliyor. Bu artışta farkındalık çalışmaları ve tarama programlarının da etkisi büyük" dedi.

        Erken teşhisin önemine dikkati çeken Gürdal, kadınların belirli aralıklarla mamografi çektirmeleri ve doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini kaydetti.

        Sağlıklı yaşamın kanser riskini azalttığını belirten Gürdal, "Çevresel faktörler, obezite ve hareketsiz yaşam meme kanseri riskini artırıyor. Meme kanseri riskini azaltmak için obeziteden korunmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeli, yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Haftada en az 5 gün, 20 dakikalık düzenli egzersiz, sağlığımız için son derece önemli" diye konuştu.

