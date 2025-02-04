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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Memik Yılmaz: İki büyük kendi arasında oynasın - Gaziantep FK Haberleri

        Memik Yılmaz: İki büyük kendi arasında oynasın

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:05
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        "İki büyük kendi arasında oynasın"
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

        "İKİ BÜYÜK KENDİ ARASINDA OYNASIN"

        Futbolda galibiyet ve mağlubiyetin olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Galatasaray'a gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımız inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımın canıyürekten güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum."

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