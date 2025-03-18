Memphis Depay: Brezilya, dünyanın en iyi 5 liginden biri

Corinthinas'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Brezilya Ligi'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BREZİLYA, DÜNYANIN EN İYİ 5 LİGİNDEN BİRİ"

Hollandalı futbolcu, "Bence Brezilya Ligi, dünyanın en iyi 5 liginden biri. Lig; yetenek, mücadele ve fiziğe dayalı ve önümüzdeki süreçte daha da gelişecek. Stadyumlar dolu. Camp Nou'da 100 bin, Old Trafford'da 80 bin kişi önünde oynadım ama burada yaşadığınız tamamen farklı bir deneyim." sözlerini sarf etti.

Corinthinas forması altında şu ana kadar 29 maçta süre bulan Depay, 9 gol attı ve 11 asist yaptı.