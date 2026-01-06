Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Ocak memur 14 günlük zam farkı ne zaman ödenecek?
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla memur zam oranı belli oldu; böylece ortaya 14 günlük bir zam farkı çıktı. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, fark ödemesinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2026 memur maaş farkları ne zaman ödenecek, tarih belli mi?
TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve buna bağlı olarak memur maaş zam oranı kesinlik kazandı. Zam oranının belirlenmesiyle birlikte 14 günlük maaş farkı oluşurken, gözler bu farkın ödeneceği tarihe çevrildi. Bu çerçevede milyonlarca memur, 2026 yılına ilişkin maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, memur maaş farkları hangi tarihte ödenecek?
2026 OCAK MEMUR 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve memurlar yüzde 18,60 oranında zam aldı.
Öte yandan, her ayın 15'inde maaş alan memurlar için 14 günlük bir zam farkı da meydana geldi.
Zam farklarının ne zaman yatacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Zam farkı ödeme tarihlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.