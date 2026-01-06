TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve buna bağlı olarak memur maaş zam oranı kesinlik kazandı. Zam oranının belirlenmesiyle birlikte 14 günlük maaş farkı oluşurken, gözler bu farkın ödeneceği tarihe çevrildi. Bu çerçevede milyonlarca memur, 2026 yılına ilişkin maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, memur maaş farkları hangi tarihte ödenecek?