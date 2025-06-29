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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLA | Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura ne kadar zam gelecek?

        Temmuz ayı memur zammı hesaplama: Zamlı memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve emeklilerin maaş zammına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam hesaplamasında önemli bir eşik daha aşıldı. Şimdi ise gözler, temmuz ayında belirlenecek nihai artış oranına çevrilmiş durumda. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon farkı, maaşlara yansıtılacak zammın temelini oluşturacak. Yeni maaşlar, hem toplu sözleşme hükmü hem de altı aylık fiyat değişimleri dikkate alınarak yeniden şekillenecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Memur zammı hesaplaması ile olası senaryolar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:46
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        Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı gündemin sıcak başlıkları arasında yerini aldı. Özellikle enflasyona endeksli gelir artışı nedeniyle, yılın ilk yarısındaki fiyat hareketleri maaş hesaplamalarında belirleyici oluyor. Mayıs verilerinin ardından, kamuoyundaki tahminler daha da netleşirken; nihai oran için haziran ayı rakamları kritik önem taşıyor. Toplu sözleşme çerçevesinde yapılacak artışla birleşecek bu zam, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Peki, zamlı memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte merak edilenler...

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        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

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        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

        Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

        Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

        Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

        Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda.

        Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

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        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı

        MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

        Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.

        Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu.

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        2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar.

        Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,09 puan altında kalacak.

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