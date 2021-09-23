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1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.2 puan, elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammın etkisi de 0.4 puan olacak. Elektrik ve doğalgaz zammının enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin ise 1.1 puan olacağı hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın 1.1 puanı daha cebe girmeden erimiş olacak.