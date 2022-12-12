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Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak?

2023 yılı öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de memur zammı. Söz konusu duruma ilişkin gözler hükümete çevrilmiş durumda. İşte, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak ve ne zaman açıklanacak sorularının ayrıntıları...

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  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    Yeni yıla kısa bir süre kala tüm memurların gözü kulağı memur zammına çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin için geri sayım başladı. İşte, yeni memur maaşı ne kadar olacak ve memur zammı ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarına dair son bilgiler...
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Memur zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafındaMn akamete uğramasını izleyemeyiz.

     

    KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

    TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi.

    Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak.  Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

    Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    REFAH ZAMMI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.

    Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

     
  • Memur zammı 2023: Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak ve memur maaşı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması

    OCAK VE TEMMUZDA NE KADAR ARTTI?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 25.47, temmuz ayında ise yüzde 42,35 oranında arttı.

    Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan aylık alan kamu görevlilerinin aylığı ise ocak ayında yüzde 30,95, temmuz ayında da yüzde 41,69 oranında arttı.

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