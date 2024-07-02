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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU! 6 aylık enflasyon farkı ile polis, hemşire, öğretmen memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur zammı ne kadar oldu?

        Memur zammı son dakika! 2024 Temmuz zammı ile en düşük polis, hemşire, öğretmen memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Memur zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde. Çalışan kesimi yakından ilgilendiren Temmuz memur zammı ile polis, öğretmen, avukat, hemşire başta olmak üzere kamu görevlilerinin maaşı belli oldu. Temmuz ayı başında açıklanan Haziran ayı enflasyon beklentisi sonucu ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkına göre tahminler yapıldı. Buna göre; 2024 Memur zammı açıklandı! Peki Temmuz zammı ile polis, hemşire, öğretmen memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, memur maaş zammı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 23:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:08
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        TÜİK enflasyon oranı açıklanır açıklanmaz memur maaş zammı merak konusu oldu. Zam için beklenen 6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz Çarşamba yani bugün netleşti. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 liraya yükselmişti. Memur ve memur emeklisi maaşı yılda iki kez zamlanıyor. Peki 2024 Temmuz memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu İşte Polis, hemşire, öğretmen memur maaşı hakkında detaylı bilgiler…

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        MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI

        Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli oldu.

        Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 5,42 puan fark olacak

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

        MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Öğretmen 8/1 34.892 41.630
        Polis 8/1 42.715 50.964
        Hemşire 8/1 37.444 44.674
        Mühendis 8/1 42.652 50.889
        Memur 9/1 31.806 37.947
        Teknisyen 9/1 32.709 39.025
        İmam - Hatip 8/1 34.481 41.140
        Şef 4/1 33.967 40.526
        Müdür 4/1 40.785 48.660
        Daire Başkanı 70.848 84.528
        Genel Müdür 91.966 109.725
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 32.860 39.206

        (*) En düşük memur maaşı dışındakiler için bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

        EMEKLİ MEMUR AYLIĞI NE KADAR?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 53.598 63.947
        Genel müdür (1/1) 47.437 56.597
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 18.615 22.210
        Memur (Lisans - 4/1) 14.574 17.388
        Öğretmen (1/4) 22.076 26.339
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 31.255 37.290
        Başkomiser (1/4) 22.076 26.339
        Polis memuru (1/4) 22.076 26.339
        Hemşire (Lisans - 1/4) 22.076 26.339
        Mühendis (1/4) 22.103 26.371
        Teknisyen (Lise -1/4) 15.869 18.933
        Pratisyen hekim (1/4) 32.625 38.925
        Profesör (1/4) 38.324 45.724
        İmam-hatip 22.076 26.339
        Avukat (1/4) 22.076 26.339
        En düşük memur emekli aylığı 14.740 17.587

        *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

        TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklandı.

        Açıklanan verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur maaş zammında da tablo netleşti.

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        YILLIK ZAM NE OLDU?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında zam oranı yüzde 37,57 olacaktı. Ancak, aradaki yüksek fark nedeniyle önce 5 puan artırılarak yüzde 42,57 puana çıkartılması kararı alındı. Daha sonra SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi.

        Temmuz zammıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık yüzde 86,15 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yıllık yüzde 78,07 oranında artacak. Memurlar ve emekli memurlar aleyhine yıllık artış bakımından yaklaşık 8 puanlık fark olacak.

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        KÖK AYLIĞI 10.000 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

        Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 10.000 TL’nin altında kalanların aylığı 10.000 TL’ye tamamlanacak.

        Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 8.017 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 8.017 TL üzerinde olanlar ise yüzde 24,73 oranında artırılmış aylığı alacaklar.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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