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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU! Temmuz 2025 memur ve emekli memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Memur maaş zammı belli oldu! 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli memur maaşlarına yüzde kaç zam geldi?

        Memur ve emekli memur maaş zammı belli oldu... TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve böylece memur ve emekli memur maaş zam oranı da kesinleşti! Maaş zammının yanı sıra memurlara yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da yapılacak. Böylece memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da alacak. Peki, açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre; memur ve emekli memur maaş zammı ne oldu, memur maaşına yüzde kaç zam geldi? İşte, memur maaş zam oranı ile güncel memur maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 00:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:37
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        Memur ve emekli memur maaş zam oranı netleşti. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu farkın ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı da belli oldu. Ayrıca, mevcut enflasyon farkına ek olarak memurlar, toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında ek zam alacak. Böylece memur maaşları, hem enflasyon kaynaklı artış hem de toplu sözleşme zammı ile birlikte yeniden belirlenecek. Peki, enflasyon farkına göre memur maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapıldı? İşte, 2025 memur ve emekli memur maaş zam oranı...

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        TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

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        MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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        2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.

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        En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıkacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.

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        "MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI ARASINDA BÜYÜK BİR FARK ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

        Habertürk TV'de, Para Gündem programında açıklamalarda bulunan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, memur ve emekli memur maaş zamlarını ele aldı. İşte, Kıvanç'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

        Memur maaşları ile emekli maaşları arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmaya başladı. 2023 yılında yapılan seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmamasının çok büyük bir etkisi oldu. Şu anda en düşük memur maaşı 50 bin 500 lira iken, en düşük emekli maaşı 22 bin 670 lira olması; kişinin çalışırken aldığı maaşın, emekli olduğunda yüzde 45 oranında düşmesi anlamına geliyor.

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        "SONRADAN YAPILAN ARTIŞLAR EMEKLİ AYLILARINA YANSITILMAYINCA ARADA BÜYÜK FARK OLDU"

        "Geçmişte bütün memurlar, çalışırken aldıkları maaşın, emekli olduklarında yaklaşık yüzde 70'ini alacaklarını bilirler; geçmişten beri uygulama böyleydi. Ancak sonradan yapılan bazı artışlar -2023'teki seyyanen zam gibi- emekli aylıklarına yansıtılmamaya başlayınca arada büyük bir fark ortaya çıktı. En azından bu seyyanen zam emekli aylıklarına yansıtılmış olsa, yüzde 45'e düşen tutar daha anlamlı bir seviyeye gelir ve yüzde 60-65'lere yaklaşır ki o zaman daha dengeli olur."

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        "MEMURLARDA EMEKLİLİK ORANI OLDUKÇA AZALDI"

        Emekliliğe geldiği halde, emekli olmaktan kaçınma söz konusu olmaya başladı. 'Emekli olduğum zaman alacağım para çok düşüyor bu parayla geçinemem dolayısıyla sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim' şeklinde yaygın bir düşünce söz konusu. Bu aslında son 1,5 yılın emekli memur sayısına da yansımış durumda. Bu sebepten dolayı memurlardaki emeklilik sayısı oldukça azalmış durumda.

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        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞ TABLOSU

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        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2025 TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

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        6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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