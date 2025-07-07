Ekonominin can damarı KOBİ'lere güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Söz konusu destek paketi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlanacak. Bir firma, en fazla 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç? İşte, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı hakkında detaylar…