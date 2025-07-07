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        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?

        TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı kaç, hangi bankalar verecek?

        KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar, TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyor. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyen işletme sahipleri, TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:37
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        Ekonominin can damarı KOBİ'lere güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Söz konusu destek paketi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlanacak. Bir firma, en fazla 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç? İşte, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı hakkında detaylar…

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        2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamaya göre Nefes Kredisi başvuruları, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.

        Başvurular, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.

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        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?

        Birliğe bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

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        TOBB NEFES KREDİSİ VADE SAYISI KAÇ?

        TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

        Kredi Garanti Fonu (KGF) kendi öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak.

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        TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

        2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı henüz açıklanmadı. Başvurular başladığında faiz oranı belli olacak.

        2021 yılında uygulanan Nefes Kredisi'nde yıllık brüt faiz oranı yüzde 17,50 olarak belirlenmişti. Yeni dönemde faiz oranlarının sektör ve piyasa koşullarına göre güncellenmesi bekleniyor.

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