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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2025: Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, artacak mı?

        Asgari ücret zammı son dakika 2025: Asgari ücrete ara zam olacak mı, ikinci zam geliyor mu?

        Asgari ücret ara zammı Temmuz ayının en çok gündeme gelen konusu oluyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Bunun akabinde gözler ''2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? ''sorusunun yanıtına çevrildi. Hükümet kanadından ara zam için düzenleme olup olmayacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili yaptığı son açıklamada enflasyonda düşüş beklediklerini ve temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini duyurmuştu. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2025 Temmuz asgari ücrette son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:56
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        Temmuz emekli ve memur zammı sonrası asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılarak yeniden belirlenmişti. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, genellikle ortak bir karara bağlanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanmaktadır. Peki, "Asgari ücrete ara zam var mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak, artacak mı ?" İşte detaylar

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

        1 Ocak 2025 tarihinde asgari ücrete % 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL olan asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz'da asgari ücrete kesin zam yapılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması gelmişti.

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        BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMALARI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

        “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

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        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

        2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03, 2021 yılında 21.56, 2022 yılının ilk 6 ayında 50.5, ikinci altı ayında ise yüzde 29.31 zam yapıldı. 2023 yılında asgari ücrette iki kez artışa gelirken toplam zam oranı yüzde 88 oldu. 2024 yılında ise yüzde 49 zamlanan asgari ücret, 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya yükseldi.

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        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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        TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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