Temmuz emekli ve memur zammı sonrası asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılarak yeniden belirlenmişti. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, genellikle ortak bir karara bağlanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanmaktadır. Peki, "Asgari ücrete ara zam var mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak, artacak mı ?" İşte detaylar