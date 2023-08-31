Memur zammı için son toplantı başladı Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı. İşveren ve memur sendikalarının uzlaşamamasının ardından devreye giren Hakem Kurulu bugün kararını açıklayacak

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.

BUGÜN KARAR AÇIKLANACAK

İşveren ve memur sendikalarının uzlaşamamasının ardından devreye giren Hakem Kurulu bugün kararını açıklayacak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.