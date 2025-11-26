Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur zammı hesaplaması Ocak 2026: Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı yüzde kaç olacak?

        Memur zammı hesaplaması Ocak 2026: Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ne kadar olacak?

        Memur zammı hesaplamaları milyonların gündeminde yer alıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ocak ayı zam takvimi yaklaşırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Son 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu kapsamda en düşük memur maaşı tahminleri senaryoları şekillenmeye başladı. İşte, 2026 Ocak memur maaş zammı son dakika gelişmeleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur zammı son gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve diğer birçok memur yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak toplu sözleşme zam oranını duyurulacak. Şu an 4 aylık enflasyon farkı netleşti. İşte, Ocak 2026 memur zammı ile en düşük memur maaşında son durum...

        2

        KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        TÜİK, Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kalacak.

        Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı belli olurken, Kasım ayı enflasyon verileriyle 5. zam oranı da belli olacak.

        MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

        Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

        3

        2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

        Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

        Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

        4

        KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

        Ankette göre Kasım enflasyon beklentisi yüzde 1,59 olarak şekillendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!