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Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

TÜİK'in Haziran enflasyon oranını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte enflasyon farkını maaşlarına zam olarak alacak olan milyonlarca memur, zamlı maaşların ne zaman yatacağını araştırıyor. İşte, memur ve memur emeklileri için maaş ödeme takvimi...

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  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    Memur Temmuz zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi yüzde 41,69 oranında zam alırken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise yüzde 42,35 oranında artış gösterdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 6 aylık enflasyon farkından doğan memur maaş zamlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 memur Temmuz zammı maaş ödeme takvimi...
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

    Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak.
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

    Enflasyon oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken Haziran ayı yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak gerçekleşti. 

    5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak belirlenmişti. 4 Haziran 2022 tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı da 42,35 olarak gerçekleşti. 
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı memur maaşları 8 Temmuz günü yapılacak.

    Erdoğan'ın memur maaşları hakkındaki açıklaması şu şekilde; "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?
    Memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?
    Emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 15.456 21.900
    Genel müdür (1/1) 13.663 19.359
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.476
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.617
    Polis memuru (1/4) 5.376 7.617
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266
    Mühendis (1/4) 6.432 9.114
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343
    Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452
    Profesör (1/4) 11.011 15.601
    İmam-hatip 5.276 7.476
    Avukat (1/4) 5.276 7.476
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK!

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
  • Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?
    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

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