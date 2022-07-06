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Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 23.062 32.677 Genel müdür (1/4) 20.031 28.382 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982 Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051 Öğretmen (9/1) 7.091 10.047 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629 Başkomiser (8/1) 10.114 14.331 Polis memuru (11/1) 9.268 13.132 Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263 Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260 Mühendis (8/1) 9.814 13.905 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760 Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543 Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647 Avukat (9/1) 9.458 13.401 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.
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Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 15.456 21.900 Genel müdür (1/1) 13.663 19.359 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476 Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009 Öğretmen (1/4) 5.276 7.476 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687 Başkomiser (1/4) 5.376 7.617 Polis memuru (1/4) 5.376 7.617 Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266 Mühendis (1/4) 6.432 9.114 Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343 Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452 Profesör (1/4) 11.011 15.601 İmam-hatip 5.276 7.476 Avukat (1/4) 5.276 7.476 En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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