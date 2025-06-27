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        Haberler Bilgi Gündem MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile Temmuz 2025 memur zammı ne zaman açıklanacak?

        Memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı ne zaman belli olacak?

        Milyonlarca memurun gözü TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı büyük oranda netlik kazanacak. Açıklanan veriler, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşının ne kadar olacak, sorusunu gündeme taşıdı. İşte 2025 memur temmuz zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:25
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        Memur zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli ve memurlar tarafından merakla beklenen haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklanacak veriler, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...

        2

        MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı

        3

        EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

        Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

        Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

        Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

        Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda.

        Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

        5

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

        6

        MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı

        Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.

        Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu.

        2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar.

        Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,09 puan altında kalacak.

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