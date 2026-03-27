        Memurları taşıyan araç devrildi: 16 yaralı

        Antalya'da cezaevi infaz koruma memurlarını taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 23:56 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre; kaza, Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vardiya değişimi sonrası mesaiden çıkan infaz korumama memurlarını taşıyan Mustafa O. yönetimindeki 07 C 4119 plakalı midibüs, sağ şeritten önüne çıkan tıra çarpmamak için fren yaptı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 2 metrelik şarampol devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Midibüste bulunan infaz koruma memurlarından 16'sı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ali soruşturma başlatıldı.

        REKLAM

        "CİDDİ BOYUTTA BİR YARALANMA YOK"

        Kazaya ilişkin açıklama yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Adnan Tabar, "Döşemealtı ilçemizde 20.30 sıralarında cezaevi kampüsümüzdeki vardiyadan çıkan infaz koruma memurlarını şehir merkezine nakletmekte olan servis aracımız kaza yaptı. Önüne çıkan ar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. 16 infaz koruma memurumuz yaralandı. Ciddi boyutta bir yaralanma yok. Çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye gidip arkadaşlarımızın durumuna bakacağız. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" dedi.

        BAKAN GÜRLEK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 16 infaz koruma memuru için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakan Gürlek yayımladığı mesajda, "Antalya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan personelimizi taşıyan servis aracının trafik kazasına karıştığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan 16 personelimiz Antalya'daki çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, şükür ki hiçbir personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Tedavi altına alınan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor; kazadan etkilenen tüm personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

