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Menajer ne demek? Menajer nasıl yazılır? Menajer TDK imla

Menajer kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Menajer'in doğru yazılışı nasıldır? Menajer kelimesinin anlamı nedir? Hangi yazım doğru; menajer mi, manajer mi? İşte ayrıntılar...

Menajer nasıl yazılır?

Menajer kelimesi nasıl yazılır? Menajer kelimesinin anlamı nedir?  Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

MENAJER NASIL YAZILIR? "MENAJER" Mİ, "MANEJER" Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, menajer şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "manejer", "menejer" gibi kullanımlar ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "menajer"dir. 

MENAJER NE DEMEK?

Menajer sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse", "Yönetici", "Bir spor takımının teknik yöneticisi" anlamlarında kullanılmaktadır.

 

 

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