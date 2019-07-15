Menajer kelimesi nasıl yazılır? Menajer kelimesinin anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

MENAJER NASIL YAZILIR? "MENAJER" Mİ, "MANEJER" Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, menajer şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "manejer", "menejer" gibi kullanımlar ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "menajer"dir.

MENAJER NE DEMEK?

Menajer sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse", "Yönetici", "Bir spor takımının teknik yöneticisi" anlamlarında kullanılmaktadır.