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Menajerimi Ara 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 12. son bölüm...

Star TV'nin kısa sürede büyük ilgi çeken yeni dizilerinden Menajerimi Ara, bu akşam 12. yeni bölümüyle yayınlandı. Sevilen dizide geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yarattı ve bu akşamki bölüme damga vurdu. Peki merakla araştırılan Menajerimi Ara 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi Ara 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 12. son bölüm...

Menajerimi Ara dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MENAJERİMİ ARA 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler.

Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir.

Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Menajerimi Ara 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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