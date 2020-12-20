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Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Menajerimi Ara 17. son bölüm...

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Menajerimi Ara 17. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki merakla beklenen Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Menajerimi Ara 17. son bölüm...

Menajerimi Ara nefes kesen 17. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. İşte Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 18. yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır.

Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

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