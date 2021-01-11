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Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara'da heyecan durulmuyor! Dün akşam 20. bölümüyle ekrana gelen Menajerimi Ara'da Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu herkes öğrenir ve Dicle bu sefer de bu konuda herkese kendini kanıtlamak zorunda kalır. Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı

Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Feris'i birlikte olmaya ikna etmeye çalışmasındaki kararlılığı karşısında Feris daha ne kadar direnebilecek? Mayda'ya her şeyi anlatan Kıraç iki, gün boyunca Dicle'nin evinde kaldığı Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı izle!

MENAJERİMİ ARA 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç’ın, Dicle’nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans’ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren’le yüzleşen Kıraç’ın tek sınavı ailesi değildir.

Serkan’ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç’ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle, bir yandan babası Kıraç’ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer.

Barış, bu mücadelede Dicle’nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle’yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris’in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

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