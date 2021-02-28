Yıldız oyuncu kadrosuyla yayınlanan her bölümü sosyal medya gündemine oturan Menajerimi Ara'ya bu hafta yeni bir oyuncu katılıyor. Barış Havas karakterinin annesi olarak diziye katılan İpek Türktan Kaynak araştırılıyor. Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kim? İpek Türktan Kaynak kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

İPEK TÜRKTAN KAYNAK KİMDİR?

İpek Türktan Kaynak 1981 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Üniversiteye önce ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde başladı. Burada Kuş Gözlem ve ODTÜ Oyuncuları topluluğuna katıldı. Üçüncü yılında ODTÜ’den ayrılarak Bilkent Üniversitesi’ne geçti. 2005'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ankara Öteki Tiyatro'da çeşitli oyunlarda oynadıktan sonra İstanbul'da Oyun Atölyesi'nde Hırçın Kız'da oynadı. DOT tiyatrosunda Mark Ravenhill'in Shopping And F***ing oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı.

Aksanat Yeni Kuşak Tiyatrosu'nda Ben Patronum oyununda oynadı. Oyunbaz Tiyatrosunda Martı'da rol aldı. TRT'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde de oynamıştır. 2011'de Münih Festivali'nde sahnelenen Alman Türk ortak yapımı Çarpma projesinde rol almıştır. 2012'de Talimhane Tiyatrosu'nun Pippa adlı oyununda Pippa Bacca'yı canlandırdı.