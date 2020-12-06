Menajerimi Ara Fransız yapımı 'Call My Agent' dizisinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

MENAJERİMİ ARA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak‘taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul’un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir’deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor. İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.