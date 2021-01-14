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Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimler?

Mendilim Kekik Kokuyor filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl gösterime giren ve oldukça olumlu tepkiler alan Mendilim Kekik Kokuyor filmi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun cevabı hem de filmin konusu...

Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimler?

Yıllardır birçok sinema filmine konu alan Çanakkale Savaşı'nın bambaşka hikayeleri ilk kez 'Mendilim Kekik Kokuyor' ile TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu ve oyuncuları...

'MENDİLİM KEKİK KOKUYOR' KONUSU NEDİR?

"Çanakkale içinde vurdular onu, cebinde kekik kokulu bir mendil..."

Yıl 1915... Amca çocukları Hasan ve Yusuf 15-16 yaşlarında iki gençtir. İkisi de kasabanın en güzel kızı Elif'e sevdalıdır. Bu aşk üçgeni sürerken savaşın ayak izleri kasabaya kadar ulaşır.

Hasan ve Yusuf, yüreklerinde Elif’in aşkıyla birlikte, Çanakkale savaşına gönüllü asker olarak giden gençlerin arasına katılırlar. Cepheye yaptıkları bu yolculuk sırasında şans eseri kasabalarından hemşerileri olan Rüstem çavuş ile karşılaşırlar.

Rüstem, çocukları cepheye götürürken Anzak askerlerine esir düşerler. Gençler esir kampında bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da vatanları için her türlü fedakarlığa göğüs gereceklerdir.

'MENDİLİM KEKİK KOKUYOR' OYUNCULARI KİMLER?

Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı Senaryo Yarışması'nda birincilik ödülü alan A. Kadir Bozkurt imzalı bu sıradışı senaryoyu Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yönetti. Yapımcılığını Kadriye Özden'in üstlendiği bu evrensel destanın uluslararası kadrosunda başrolleri Willma Elles ve Mehmet Çevik paylaşıyor.

Alman, İskoç, Rus, Belçikalı, Özbek ve Türk oyuncuların bulunduğu çok uluslu oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Mike Mitchell, Başar Alemdar, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe Tarık Bayrak, Şaban Türkekül, Azer Şelte, Gürkan Çolaker, Hakan Bozyiğit, Şahruh Tuyçibayev, Buse Bilgin, Zehra Ece Aral yer alıyor.

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