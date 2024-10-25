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        Haberler Dünya Amerika Menendez kardeşler 34 yıl sonra yeniden yargılanacak | Dış Haberler

        Menendez kardeşler 34 yıl sonra yeniden yargılanacak

        Netflix'te gündem olan ünlü Menendez kardeşlerin cinayet davasında yeniden incelemenin ardından, savcılık, cezaların yeniden değerlendirilmesini ve kardeşlerin şartlı tahliye edilmelerini talep etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.10.2024 - 23:57 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:57
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        Menendez kardeşler 34 yıl sonra yeniden yargılanacak
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        1989’da anne ve babalarını av tüfeğiyle öldüren Lyle ve Erik Menendez kardeşlerin davası, 1996’da aldıkları ömür boyu hapis cezasının ardından yeniden değerlendiriliyor.

        Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en bilinen davalarından biri olan Menendez kardeşlerin hikayesi, Eylül 2024’te Netflix’te yayınlanan 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi' dizisi ardından yeniden gündem olmuştu.

        Yeniden görülen davada savcılık, cezaların yeniden değerlendirilmesini ve şartlı tahliye edilmelerini talep etti.

        MENENDEZ DAVASI

        20 Ağustos 1989’da 21 ve 18 yaşlarındaki Lyle ve Erik Menendez, Beverly Hills’teki malikanede ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü.

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        Savcılık o zamanlar kardeşlerin aile servetini ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Kardeşlerse ilk günden itibaren cinayetleri babaları tarafından ömür boyu maruz kaldıkları fiziksel, duygusal ve cinsel istismar nedeniyle işlediğini savundu. Kardeşler, 1996’da kamuya açık görülen iki davadan sonra şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Cinayetler ve dava hala tartışılıyor. Son 35 yılda Menendez kardeşler üzerine çok sayıda belgesel ve dizi çekildi.

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