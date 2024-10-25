Menendez kardeşler 34 yıl sonra yeniden yargılanacak

1989’da anne ve babalarını av tüfeğiyle öldüren Lyle ve Erik Menendez kardeşlerin davası, 1996’da aldıkları ömür boyu hapis cezasının ardından yeniden değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en bilinen davalarından biri olan Menendez kardeşlerin hikayesi, Eylül 2024’te Netflix’te yayınlanan 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi' dizisi ardından yeniden gündem olmuştu.

Yeniden görülen davada savcılık, cezaların yeniden değerlendirilmesini ve şartlı tahliye edilmelerini talep etti.

MENENDEZ DAVASI

20 Ağustos 1989’da 21 ve 18 yaşlarındaki Lyle ve Erik Menendez, Beverly Hills’teki malikanede ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü.