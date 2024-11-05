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        Menteşe Belediyesi Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’ne üye oluyor

        Muğla'nın Menteşe Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması oy birliği ile kabul edildi. Belediye başkanlarının doğal üye olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği tüzüğü uyarınca meclis üyeleri arasından 3 asil, 2 yedek üye belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:10
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        Menteşe, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye oluyor
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        Muğla'nın Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Seda Uslu Başkanlığı'nda Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

        Beş gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Menteşe Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması oy birliği ile kabul edildi. Belediye başkanlarının doğal üye olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği tüzüğü uyarınca meclis üyeleri arasından 3 asil, 2 yedek üye belirlendi.

        Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Çanakkale ve Balıkesir il-ilçe ve belde belediyeleri tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Ekim 2008 tarihinde kurulan ilk çevreci belediyeler birliğidir. 27 Kasım 2021 tarihli Meclis kararı ile yapılan tüzük değişikliğinde çalışma alanı coğrafi, ekonomik, kültürel ve hizmet gerekleri açısından Ege ve Marmara Bölgeleri ile yakın ve yoğun etkileşim halinde bulunan üye belediyelerin coğrafi alanlarını da ekleyerek, faaliyet alanını genişletmiştir. 22 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu Meclis kararı ile Birlik Adını "Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği" olarak değiştirmiştir. Birliğin 70 üyesi bulunmaktadır.

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