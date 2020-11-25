Merakın şaşırtıcı 6 faydası

Peki merakın yararlarının yalnızca zihinle sınırlı olmadığını biliyor muyuz? Merak hem çocuklar hem de yetişkinler için psikolojik, duygusal, sosyal ve hatta fiziksel yararlarla ilişkilendiriliyor.

İşte merak etmenin en şaşırtıcı olan 6 yararı

Merak hayatta kalmamıza yardımcı olur

Keşfetme ve yeniliği arama dürtüsü, tetikte kalmamıza ve sürekli değişen çevre hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur. Beynimizin, yeni şeylerle karşılaştığımızda dopamin gibi iyi hissettiren kimyasallar salgılamasının sebebi bu belki de.

Meraklı insanlar daha mutlu

Yapılan araştırmalara göre, merak, pozitif duygularda artış, kaygı düzeyinde düşüş, hayattan daha fazla keyif alma ve psikolojik sağlıkta iyileşme ile ilişkili. Kısmen de olsa zaten mutlu insanlar, daha meraklı olmaya eğilimliler; ama yenilik daha iyi hissetmemizi sağlıyorsa eğer, o halde tam tersi için de doğru diyebiliriz.

Merak başarıyı destekler

Araştırmalara göre merak, okula katılımdan keyif almayı, akademik başarılarda yükselişi, daha hızlı öğrenmeyi ve iş performansında doyumu beraberinde getiriyor. Bir şeylerle uğraşırken konuya merakla yaklaştığımızda ve yaptığımız şeye ilgi duyduğumuzda, dahil olmak ve daha çok çaba sarf etmek kolaylaşıyor.

Merak empatiyi geliştiriyor

Diğer insanlara merakla yaklaştığımızda ve sosyal çevremiz dışında insanlarla iletişime geçtiğimizde, farklı hayatları, deneyimleri ve dünya görüşlerini anlamada gelişmeye başlıyoruz. Yabancı biri ile konuşmaya kalktığınızda, özellikle de kendinizden farklı gördüğünüz biri ile, bireysel düzeyde sohbet ederek (saygı çerçevesinde elbette) söyleyecekleri şeylere ilgili olduğunuzu hissettirmeye çalışın.

Merak ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olur

Yapılan bir çalışma kapsamında araştırmacılar, yabancılardan, kişisel düzeyde sorular sorup yanıtlar vermelerini istediler (bu yaklaşıma ‘karşılıklı kendini açma’ adı veriliyor). Sonuç olaraksa gerçekten merak ettiklerini belli eden kişilerin daha sıcak ve daha çekici olarak derecelendirildiklerini gördüler. Dolayısıyla insanlara merakla yaklaşmanın oluşan ilişkiyi güçlendirmede etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Merak sağlık hizmetleri açısından yararlıdır

Yapılan birçok araştırmaya göre, doktorlar hastalarının görüşleri ile samimi bir şekilde ilgilendiklerinde, onlara merakla yaklaştıklarında hem doktorlar hem de hastalar, öfke ve hayal kırıklığı gibi duygulardan daha az bahsediliyorlar. Dolayısıyla karar süreci daha sağlıklı bir hale geliyor ve tedavinin verimi artmış oluyor.