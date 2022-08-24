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Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı yıllar sonra görüntülendi. Türk sinemasının 'benli güzeli' olarak tanınan Gölgen Bengü, 1976 yapımı filmde Kemal Sunal ile başrolü paylaştı. Son olarak Aslan Bacanak filminde rol alan ünlü isim oyunculuğu bıraktı. Amerika'da akademik kariyer yapan Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Gölgen Bengü'nün yıllar içerisindeki değişimi...

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  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Meraklı Köfteci filminde Fatma rolüne hayat veren Gölgen Bengü, canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınmıştı.
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı; Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi ünlü isimlerle rol aldı.
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    1976 yapımı filmde, Yeşilçam'ın usta ismiyle başrolü paylaşan Bengü, yıllar sonra ortaya çıktı. 
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Son olarak 199 yılında Aslan Bacanak filminde rol alan Bengü, oyunculuk kariyerini noktaladı.
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Aslan Bacanak filminde Halim'in kardeşi rolünü canlandıran ünlü isim sinema sektöründen uzaklaşarak kariyer hayatına ağırlık verdi. 
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gölgen Bengü, Amerika'daki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans ve Clemson University'de de doktora eğitimini tamamladı.
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör öğretim üyesi olarak görev yapan Bengü'nün yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü'nün ve Yeşilçam oyuncularının son hali...
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Gülşen Bubikoğlu
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Hülya Koçyiğit
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    Türkan Şoray
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

    İşte, Meraklı Köfteci'nin Fatma'sının son hali....
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!
  • Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Amerika'da profesör oldu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü'nün son hali herkesi şaşırttı!

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