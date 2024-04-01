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        Haberler Gündem Politika Meral Danış Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin

        Meral Danış Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin

        DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:09
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        Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin
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        Meral Danış Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

        "İMAMOĞLU 'BU OYLAR BENİMDİR' DEMESİN SAKIN"

        Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

        "Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKPyi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

        Beştaş, partisinin İstanbulda kaybetmediğini savunarak, "Oy oranı ile üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

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        "İSTANBUL BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN DENETLEYECEĞİZ"

        Beştaş, "Şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda, böyle seçimi kaybettik havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.

        İstanbuldaki Nevruz etkinliğine 1 milyon insanın katıldığını, aslında orada kazandıklarını söyleyen Beştaş, şunları kaydetti:

        "İşte bu nedenle İmamoğlu, Bu oylar benimdir. demesin. Aslında bizim seçmenimiz, onların deyimiyle stratejik oy kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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