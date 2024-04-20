Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde 6 bin 550 adet otomobil sattığını duyurdu. Geçen yılın ilk üç ayına göre satışlarını yüzde 220 artıran Alman marka, Ocak-Mart döneminde yaptığı bin 64 adet elektrikli araç satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katlık bir artış elde ettiğini açıkladı.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Otomotiv sektörü olarak 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngörmüştük. Ancak ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık" dedi.