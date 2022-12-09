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Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda inşa ettiği yeni üretim tesisi ile global sorumluluklarına bir yenisini eklediğini bildirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın 6 bin 600 metrekarelik yeni üretim tesisinde karoserisi imal edilen Mercedes-Benz Tourrider'ın fabrikanın 'paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs' unvanına da sahip olduğu açıklandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "İnşa ettiğimiz bu yeni tesisin yerleşimi, ekipmanları ve iş akışlarını yalın üretim prensipleri çerçevesinde, verimlilik, ergonomi ve kaliteyi gözeterek Mercedes-Benz Tourrider'a özel olarak tasarlarken, boya ve montaj seri üretim süreçlerimizi de düzenledik. Yeni Tourrider'ın Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarına sunulan ilk otobüs olmasının yanında, üretiminin Hoşdere Fabrikamızda gerçekleşmesi bizler için çok önemli" diye konuştu. PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLDİ Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi.

Böylece korozyon dayanımında pazarın beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu. Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye'de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleştirildi. AR-GE'DE DE SORUMLULUK ÜSTLENDİ Otobüslerin üretimde devreye alınması ve satış sonrasında Amerika'daki servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan uygulamalar, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından bu otobüslere özel olarak geliştirildi.