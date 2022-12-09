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Mercedes-Benz Türk'ten Kuzey Amerika'ya özel yatırım

Mercedes-Benz Türk, Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda özel bir üretim tesisi kurdu. 6 bin 600 metrekarelik alana sahip tesiste üretilen Mercedes-Benz Tourrider, 'Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs' unvanına sahip oldu

Mercedes-Benz Türk'ten Kuzey Amerika'ya özel yatırım
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda inşa ettiği yeni üretim tesisi ile global sorumluluklarına bir yenisini eklediğini bildirdi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın 6 bin 600 metrekarelik yeni üretim tesisinde karoserisi imal edilen Mercedes-Benz Tourrider'ın fabrikanın 'paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs' unvanına da sahip olduğu açıklandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "İnşa ettiğimiz bu yeni tesisin yerleşimi, ekipmanları ve iş akışlarını yalın üretim prensipleri çerçevesinde, verimlilik, ergonomi ve kaliteyi gözeterek Mercedes-Benz Tourrider'a özel olarak tasarlarken, boya ve montaj seri üretim süreçlerimizi de düzenledik. Yeni Tourrider'ın Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarına sunulan ilk otobüs olmasının yanında, üretiminin Hoşdere Fabrikamızda gerçekleşmesi bizler için çok önemli" diye konuştu.

PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi.

Böylece korozyon dayanımında pazarın beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu.

Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye'de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

AR-GE'DE DE SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Otobüslerin üretimde devreye alınması ve satış sonrasında Amerika'daki servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan uygulamalar, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından bu otobüslere özel olarak geliştirildi.

Gelecekte bu uygulamalarla ilgili oluşabilecek değişiklik ve destek taleplerinin de yine söz konusu ekip tarafından karşılanması planlanıyor.

Ayrıca ilk defa bu otobüse özel, çok yüksek enerjileri sönümleme özelliği olan bir tampon geliştirildi.

Bu sayede belli bir hıza kadar çarpmalarda aracın ön yüzeyindeki parçaların korunması ve aracın yola devam etmesi sağlanıyor.

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