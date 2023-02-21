Hava, Dünya yüzeyi boyunca hareket ederken, dağlar veya tepeler gibi doğal oluşumlar, havanın "girdaplara" veya alanlara akışını bozan binalar ve diğer yapılar gibi yapay yapılar da dahil olmak üzere engellerle sıklıkla karşılaşılır. Bu engeller, bulut oluşumunda etkili olabilmektedir.