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Merdiven altı estetiğe dikkat!

Son yıllarda medikal estetik uygulamaları yaygın bir hale geldi. Birçok sağlık sorununa yol açabilecek bu uygulamalara karşı Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Derneği uyarılarda bulundu

Merdiven altı estetiğe dikkat!
Merdiven altı estetiğe dikkat!
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HABERTURK.COM

Ucuza yapılan dolgu ve botoks, kapanmayan açık yaralara, körlüğe ve hatta ölüme bile neden olabiliyor.

KUAFÖR BİLE BU İŞLEMLERİ YAPIYOR

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, hatalı yapılan işlemlerle ilgili bilgi veren Plastik Estetik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, "Bunları düzeltmek bazen neredeyse imkansız olabilir" dedi.

Botoks, dolgu, Fransız askısı ve kaş kontürü fiyatlarının dövizle birlikte artması, bu uygulamayı yaptırmak isteyenlerin merdiven altı diye tabir edilen yerlere yöneltti.

Yasak olmasına rağmen bu işlemler kuaföre kadar indi. Uzmanı olmamasına rağmen dolgu ve botoks yapanların sayısı arttı.

"GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Demirdöver, "İnsanlar fiyatların cazip olması ya da kolay ulaşılabilir olması nedeniyle bu tür yerleri tercih edebiliyor. Ancak şunu unutmamalıyız ki ortaya çıkabilecek komplikasyonlar geri dönüşümsüz sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

Plastik Estetik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş, "Kendimizi en tecrübeli, en yetkin olan kişilere emanet etmeliyiz" dedi.

Bu yöntemleri yaptırmak isteyenler plastik cerrah ya da dermatologları tercih etmeli.

Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Derneği, işlemi yapacak kişilerin uzman olması ve kullanılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

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