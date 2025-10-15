Meriç Aral, oğlu Güneş ile ilk paylaşımını yaptı
Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral, bu yılın ilk eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
Çift, oğullarına Güneş adını verdi. Meriç Aral, minik Güneş ile ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı.
Ünlü oyuncu, yayımladığı bu fotoğraflara; "Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş'in 9 ay + 40 gün. 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.