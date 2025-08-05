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        Haberler Yaşam Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek bulundu

        Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek bulundu

        Edirne'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:48
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        Meriç Nehri çekildi, gün yüzüne çıktı
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        Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü.

        Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı.

        Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi.

        Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.

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        #Meriç Nehri
        #tarihi tüfek
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