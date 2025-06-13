Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Sanat Yönetmeni Meriç Soylu anısına ailesi tarafından verilen başarı ödülleri 12 Haziran Perşembe günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki BlackBox salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.

25. Sezonun Parlayan Yıldızlarından Güneş Tunçkıran (piyano) birincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülü Ceren Ordu (çello), üçüncülük ödülü ise Yağmur Bakar’ın (müzikal tiyatro) oldu. Mansiyon ödülleri Özgür Gözler (obua) ve Almila Şerbetçi’ye (keman) verildi.

Güneş Tunçkıran, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano ana sanat dalında eğitimine başladı. Akdeniz Sounds Uluslararası Müzik Yarışması ve Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması’ndan birincilikle dönen Tunçkıran, Rusya’da düzenlenen Valery Gavrilin Piyano Yarışması’nda ise üçüncülük ödülüyle birlikte “en iyi çağdaş eser performansı” ödülünü aldı.

İkincilik Ödülü: Ceren Ordu

Ceren Ordu, çello eğitimine 2014 yılında başladı. 2020 yılında Grand Prize Virtuoso “London” yarışmasında birincilik ödülü kazanarak Londra’daki Royal Albert Hall Elgar Room’da konser verme şansına sahip oldu. 2023-2024 sezonunda Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda grup şefi yardımcısı ve grup şefi olarak görev yapan genç sanatçı, bu orkestra ile Roma’daki Sala Santa Cecilia, Amsterdam’daki Concertgebouw ve Konzerthaus Berlin gibi salonlarda konser verdi.

REKLAM

Üçüncülük Ödülü: Yağmur Bakar

Altı yaşında piyano eğitimi almaya başlayan Yağmur Bakar, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden dereceyle mezun oldu. Lise süresince CRR, CSO Ada Ankara, CKM gibi birçok konser salonunda yapılan resitallerde yer alan Bakar, lisede piyano eğitimine ek olarak keman eğitimi de aldı. Sonrasında şan üzerine ilerlemeye karar veren genç sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro bölümünde Ardan Beyarslan ile eğitimini sürdürüyor.