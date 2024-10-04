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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral'ın heykeli dikildi! - Futbol Haberleri

        Merih Demiral'ın heykeli dikildi!

        A Milli Takım'ın EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yendiği maçtan sonra 'Bozkurt' selamı veren Merih Demiral'ın heykeli Bolu'da bir kavşağa dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:33
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        Merih Demiral'ın heykeli dikildi!
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 2 Temmuz'da oynadığı Avusturya maçında iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamlamıştı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral'ın heykelini dikeceğini açıklamıştı.

        Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'ndeki yeni bir kavşağa dikildi. Heykel, törenle açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve davetliler ile vatandaşlar katıldı. Heykelin açılışını yapan Özcan, verdikleri sözü tutuklarını belirterek, "Merih Demiral'dan izin aldık. Merih Demiral kardeşimizin heykelini yapacağız demiştik. Sonra ben kendisi ile konuştum. Yaşayanlardan muvafakat almak gerekiyor. Paylaşımımı duyduğunu, çok mutlu olduğunu ve mutluluk duyacağını bizlerle paylaştı" dedi.

        "TÜRK DÜNYASININ SİMGESİ DE BOZKURT"

        Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, "İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP'lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk'taki, Bulgaristan'daki Türklerde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu" diye konuştu.

        Gerçek Türk milliyetçisi olduklarını dile getiren Özcan, "Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır 'Bozkurt'u. Tekrar ediyorum, Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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