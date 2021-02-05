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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "2019 sonunda %5.4 olan tahsili gecikmiş alacak oranı, büyük ölçüde kredi genişlemesi ve TGA sınıflama sürelerinin uzatılması sonucu mevcut durumda %4.1'e geriledi. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı da 2019 yılsonundaki %11.1 seviyesinden 2020 sonu itibarıyla %10.3'e geldi. Salgının bankaların aktif kalitesindeki olumsuz etkilerinin göreceli olarak sınırlı kalabilir" dedi.

BDDK'nın 2020 yılsonuna kadar geçerli olan ve kredi sınıflandırmasını esnekleştiren düzenlemeleri 2021 Haziran ayına kadar uzatmasının, reel sektöre ve bankalara esneklik kazandırdığını belirten Ağbal, "2020 yılında taksit ötelemeleri ertelenen kredilerde Kasım ayından itibaren geri ödemelerin yüksek bir ödeme performansı ile başladığını görmekteyiz" dedi ve ekledi:

"BDDK'nın kredi gecikme süreleri ile ilgili esneklikleri kapsamında gecikme süresi 90 günün üzerinde olan kredilerin TGA

oranı üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla, getirilen esnekliklerin kaldırılması halinde bile aktif kalitesindeki bozulmanın sınırlı ve yönetilebilir düzeylerde kalabileceğini öngörüyoruz."

'YÜKSEK DÜZEYDE KARŞILIK AYRILDI'

Bankaların 2020 yılında kredi risklerine yönelik "temkinli" karşılık ayırma stratejisine devam ettiği ve "yüksek düzeyde" karşılık ayırdığını da belirten Ağbal, "Diğer taraftan, pandemi koşullarında getirilen düzenleme esnekliklerinin kademeli olarak kaldırılması yeni şartlara uyumu kolaylaştıracaktır" dedi.