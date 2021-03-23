Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası görevine Naci Ağbal'ın yerine Prod. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. İşte Kavcıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde..

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, ABD'de Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende bankacılıktan, esnaf-KOBİ bankacılığından, kredi politikalarından, insan kaynakları ve organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.