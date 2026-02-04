Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler ikinci faiz kararında! 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Gözler ikinci faiz kararında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Merkez Bankası'nın 2026 yılı para politikası adımları yakından takip ediliyor. Enflasyonla mücadele, döviz kuru seyri ve piyasa beklentileri açısından belirleyici olacak yılın ikinci faiz kararına ilişkin toplantı takvimi yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi ve kararın açıklanacağı saat merakla araştırılıyor. İşte detaylar..

        Giriş: 04.02.2026 - 20:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:41
        1

        Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın ilk faiz kararını açıklamasının ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. 2026 yılı ikinci Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, iç piyasalar açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Merkez Bankası’nın faiz kararını hangi tarihte ve saat kaçta açıklayacağını yakından izlerken, para politikasının yönüne dair sinyaller bu toplantıda aranacak. İşte ayrıntılar...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

        3

        OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.

        4

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

