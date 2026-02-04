Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın ilk faiz kararını açıklamasının ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. 2026 yılı ikinci Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, iç piyasalar açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Merkez Bankası’nın faiz kararını hangi tarihte ve saat kaçta açıklayacağını yakından izlerken, para politikasının yönüne dair sinyaller bu toplantıda aranacak. İşte ayrıntılar...