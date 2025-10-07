Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak, beklenti ne yönde?

        Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte toplantı tarihleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu. Yıl boyunca belirlenen tarihlerde yapılacak toplantılar, faiz oranlarına ilişkin alınacak kararlarla kredi, mevduat ve döviz piyasalarında belirleyici olacak. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, açıklanacak yeni kararları merakla bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekonomi dünyasında gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir sonraki faiz kararına çevrildi. Enflasyonun seyrine bağlı olarak faizlerde değişiklik beklentisi gündeme gelirken, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu ay yapacağı toplantı büyük önem taşıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

        4

        İşte 2025 yılı toplantı takvimi

        23 Ekim 2025

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise şu şekilde:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak